Стародубцева выиграла первый матч парного разряда в Боготе
Юлия и Ирина Бара из Румынии обыграли вторых сеяных
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.
В первом раунде основы украинка и Ирина Бара из Румынии обыграли второй сеяный тандем Оксана Калашникова (Грузия) / Катаржина Питер (Польша).
Богота. Первый круг парного разряда
Юлия Стародубцева / Ирина Бара – Оксана Калашникова / Катаржина Питер – 5:7, 7:5, 10-5
В следующем раунде Стародубцева и Бара сразится против победительниц встречи Ирина Шиманович / Рената Сарасуа – Камила Осорио / Надя Подороска.
Ранее Юлия завершила борьбу в одиночном разряде.
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