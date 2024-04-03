Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева выиграла первый матч парного разряда в Боготе
WTA
03 апреля 2024, 07:14 | Обновлено 03 апреля 2024, 18:56
884
0

Стародубцева выиграла первый матч парного разряда в Боготе

Юлия и Ирина Бара из Румынии обыграли вторых сеяных

03 апреля 2024, 07:14 | Обновлено 03 апреля 2024, 18:56
884
0
Стародубцева выиграла первый матч парного разряда в Боготе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Ирина Бара из Румынии обыграли второй сеяный тандем Оксана Калашникова (Грузия) / Катаржина Питер (Польша).

Богота. Первый круг парного разряда
Юлия Стародубцева / Ирина Бара – Оксана Калашникова / Катаржина Питер – 5:7, 7:5, 10-5

В следующем раунде Стародубцева и Бара сразится против победительниц встречи Ирина Шиманович / Рената Сарасуа – Камила Осорио / Надя Подороска.

Ранее Юлия завершила борьбу в одиночном разряде.

По теме:
Выиграла сет после переноса, но не матч. Завацкая уступила Баре в Боготе
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Стародубцева не сумела обыграть 36-летнюю итальянку на турнире в Боготе
WTA Богота Юлия Стародубцева Ирина Бара Оксана Калашникова Катаржина Питер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02 апреля 2024, 07:17 4
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году

Кэти Волынец в трех сетах вырвала победу у Аранчи Рус на старте турнира в Чарльстоне

Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Футбол | 03 апреля 2024, 15:31 20
Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»

Самуэль Щигельски заявил, что белорусский тренер считал игроков «Заглембе» мусором

Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Футбол | 03.04.2024, 08:30
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Футбол | 02.04.2024, 19:57
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Теннис | 03.04.2024, 02:05
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
01.04.2024, 21:01 7
Футбол
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 4
Теннис
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем