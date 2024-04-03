Стародубцева выиграла первый матч парного разряда в Боготе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Ирина Бара из Румынии обыграли второй сеяный тандем Оксана Калашникова (Грузия) / Катаржина Питер (Польша).

Богота. Первый круг парного разряда

Юлия Стародубцева / Ирина Бара – Оксана Калашникова / Катаржина Питер – 5:7, 7:5, 10-5

В следующем раунде Стародубцева и Бара сразится против победительниц встречи Ирина Шиманович / Рената Сарасуа – Камила Осорио / Надя Подороска.

Ранее Юлия завершила борьбу в одиночном разряде.