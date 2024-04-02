Стародубцева не сумела обыграть 36-летнюю итальянку на турнире в Боготе
Юлия в двух сетах уступила Саре Эррани в 1/16 финала грунтовых соревнований WTA 250
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 136) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 36-летней итальянке Саре Эррани (WTA 117) за 1 час и 47 минут.
WTA 250 Богота. Грунт. 1/16 финала
Юлия Стародуюцева (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 2:6, 6:7 (5:7)
Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал равным, 1:1. В 2023 году Стародубцева выиграла у Эррани в 1-м раунде соревнований WTA 125 в Колине.
В 1/8 финала 250-тысячника в Колумбии Сара сыграет против 3-й сеяной Сары Соррибес-Тормо (Испания, WTA 50).
Выступления в Боготе продолжит другая украинка Катарина Завацкая, которая в 1-м раунде играет с Ириной Барэ (Румыни, WTA 178).
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Після Австралії суцільні поразки, всі в однаковому безвольному стилі. Таке враження, що з першим потраплянням в основу мейджора Стародубцева здійснила всі свої дитячі мрії і повністю втратила мотивацію. Сумно, якщо так - навіть у Снігур більше спортивних амбіцій.