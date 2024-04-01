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  4. Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 апреля 2024, 12:32 |
52
0

Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Боготе

01 апреля 2024, 12:32 |
52
0
Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катарина Завацкая

1 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Боготе.

В первом раунде основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сыграет против Ирины Бары из Румынии (№178 WTA). Встерча состоися вторым запуском на корте №2 после матча Сарасуа – Игита Барраса. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нади Подороски или Лауры Пигосси.

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Источник Sport.ua
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