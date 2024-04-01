Катарина Завацкая – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Боготе
1 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Боготе.
В первом раунде основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сыграет против Ирины Бары из Румынии (№178 WTA). Встерча состоися вторым запуском на корте №2 после матча Сарасуа – Игита Барраса. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Нади Подороски или Лауры Пигосси.
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