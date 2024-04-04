Как WhoScored оценил украинца? Ярмолюк наошибался в матче за Брентфорд

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и был заменен первым в составе «Брентфорда» на 64-й минуте на Миккеля Дамсгарда после серии индивидуальных ошибок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

За матч Ярмолюк 35 раз коснулся мяча, отдал 17 точных передач из 22 (77%), выиграл 4 единоборства, 12 раз потерял владение, заработал 1 фол, дважды отобрал мяч, заблокировал 1 удар и 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком поединка стал голкипер «Брентфорда» Марк Флеккен (8.0).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Брайтон – 0:0