Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как WhoScored оценил украинца? Ярмолюк наошибался в матче за Брентфорд
Англия
04 апреля 2024, 02:44 |
143
0

Как WhoScored оценил украинца? Ярмолюк наошибался в матче за Брентфорд

4 апреля «пчелы» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 0:0

04 апреля 2024, 02:44 |
143
0
Как WhoScored оценил украинца? Ярмолюк наошибался в матче за Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и был заменен первым в составе «Брентфорда» на 64-й минуте на Миккеля Дамсгарда после серии индивидуальных ошибок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

За матч Ярмолюк 35 раз коснулся мяча, отдал 17 точных передач из 22 (77%), выиграл 4 единоборства, 12 раз потерял владение, заработал 1 фол, дважды отобрал мяч, заблокировал 1 удар и 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком поединка стал голкипер «Брентфорда» Марк Флеккен (8.0).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Брайтон – 0:0

По теме:
Арсенал – Лутон – 2:0. Как играл Зинченко после возвращение в основу. Видео
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии
Егор Ярмолюк Брентфорд Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored оценки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Футбол | 03 апреля 2024, 14:17 12
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»

Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте

ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер
Футбол | 03 апреля 2024, 19:45 12
ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер
ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер

3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем

Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Бокс | 03.04.2024, 09:11
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
Футбол | 04.04.2024, 01:39
Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Футбол | 03.04.2024, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 231
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 18
Теннис
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем