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  4. Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 01:39 |
315
0

Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо

«Герта» хочет подписать Даниила Моисеева

04 апреля 2024, 01:39 |
315
0
Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
Instagram. Даниил Моисеев

16-летний голкипер киевского «Динамо» Даниил Моисеев может сменить клубную прописку.

Как сообщает паблик LegionersUa, к украинцу проявляет предметный интерес берлинская «Герта».

Ранее уже сообщалось об интересе «Герты» к Даниилу. Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда «бело-синие» (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения россии) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.

«Герта» в текущем сезоне выступает во Второй Бундеслиги и идет на 9-м месте с 38 очками.

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Герта Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Legioners.ua
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