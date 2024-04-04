Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
«Герта» хочет подписать Даниила Моисеева
16-летний голкипер киевского «Динамо» Даниил Моисеев может сменить клубную прописку.
Как сообщает паблик LegionersUa, к украинцу проявляет предметный интерес берлинская «Герта».
Ранее уже сообщалось об интересе «Герты» к Даниилу. Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда «бело-синие» (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения россии) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.
«Герта» в текущем сезоне выступает во Второй Бундеслиги и идет на 9-м месте с 38 очками.
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