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  4. Андрей ШТОГРИН: «Нужно было играть выше и агрессивнее»
Кубок Украины
03 апреля 2024, 23:09 |
77
0

Андрей ШТОГРИН: «Нужно было играть выше и агрессивнее»

Форвард «Черноморца» – о матче против «Шахтера»

03 апреля 2024, 23:09 |
77
0
Андрей ШТОГРИН: «Нужно было играть выше и агрессивнее»
Instagram. Андрей Штогрин

Форвард «Черноморца» Андрей Шторгин прокомментировал поражение 1:4 от «Шахтера» в полуфинале Кубка Украины:

«Проиграли, поэтому расстроены. Хороший матч, хороший соперник. Мы уважаем «Шахтер», спасибо им за игру.

В Одессе проанализируем, чего не хватило. Немного сели, нужно было играть выше и агрессивнее. К тому же соперник играл хорошо. Эмоции всегда плохие, когда проигрываешь.

Повлиял ли плотный график? Возможно. Но это не оправдание. Все равно нужно выходить на поле и играть.

Спасибо болельщикам. У нас много воюющих фанов. Спасибо им, спасибо ВСУ. Благодарю тех, кто приехал во Львов. Спасибо, что болели за нас».

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Андрей Штогрин Черноморец Одесса Шахтер Донецк Шахтер - Черноморец Кубок Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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