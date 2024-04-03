Началась продажа билетов на матч Германии и Украины. По чем тикеты?

2 апреля стартовала продажа билетов на товарищеский поединок Германия – Украина, который состоится 3 июня 2024 года на стадионе «Макс Морлок» в Нюрнберге (Германия) и начнется в 21:45 по Киеву.

Для покупки необходимо перейти по ссылке для выбора и покупки билетов. Один болельщик может купить до шести билетов. На билете печатается имя заказчика, но паспорта у входа на стадион не проверяются. Тем не менее, в УАФ просят брать с собой документы на случай возникновения непредсказуемых ситуаций.

Также, если болельщики планируют в день матча иметь бесплатный проезд на общественном транспорте, им необходимо указывать имена на билетах во время оформления и покупки.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от места: обычный билет в фан-сектор – 25 евро; билет со скидкой при наличии документов при покупке на входе на стадион (школьники, преподаватели, студенты, люди пожилого возраста и лица с удостоверением инвалида) – 18 евро; детям до 14 лет – 10 евро; билет в фан-сектор с ограниченным видом – 18 евро; билет с ограниченным видом со скидкой при наличии документов при покупке на входе на стадион (школьники, преподаватели, студенты, люди пожилого возраста и лица с удостоверением инвалида) – 12 евро.

По ссылке продаются билеты только в украинские сектора, а именно в 25-й сектор (первый этап продажи), 25-b (второй этап продажи) и в 23 сектор (третий этап продажи). Билеты будут добавляться по мере продажи сектора. Для детей всех возрастов необходимо иметь билет.

Билеты для людей с инвалидностью продаются на основную трибуну и стоят 10 евро для людей на колесном кресле, включая одного сопровождающего.

После покупки билета надо проверить электронную почту и обязательно распечатать билет перед игрой для входа на стадион.