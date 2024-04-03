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03 апреля 2024, 22:50 |
182
0

Юрий ВИРТ: «Хочется поскорее вернуться к тренерской работе»

Известный тренер – о планах на будущее

03 апреля 2024, 22:50 |
182
0
Юрий ВИРТ: «Хочется поскорее вернуться к тренерской работе»
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт признался, что мечтает о возвращении к тренерской работе:

– Информагентства поспешили отправить вас в клуб ЮКСА. Вы опровергли переговоры с дебютантом Второй лиги, подчеркнув, что у вас есть контракт с УПЛ ТВ. Ничего не путаю?
– Вы – точно нет, а вот ваши коллеги неправильно интерпретировали мои слова. Вчера весь день посвятил УПЛ ТВ, находился в студии, смотрел с коллегами матч «Руха» и ЛНЗ. Звонок от журналиста «Украинского футбола» с вопросом об ЮКСА. Ответил, что сейчас работаю на телевидении. А потом читаю: «У Вирта контракт с УПЛ ТВ, он не имеет права его расторгать».

– А на самом деле?
– Я работаю экспертом на телевидении, но у меня нет никаких контрактных обязательств. У нас с руководителем УПЛ ТВ есть устная договоренность о сотрудничестве на три месяца, то есть на весенний период чемпионата.

– Также мелькнула информация о том, что вы встречались с руководством ЮКСА.
– За последнее время я посетил четыре областных центра, два дня провел в столице. Имел многочисленные встречи, в том числе с людьми из мира футбола. Собственно, это и неудивительно, я более 30 лет в футболе, у меня много друзей, работающих в разных сферах игры миллионов. И каждая такая встреча – особая. Пытаюсь с максимальной пользой использовать творческую паузу.

– Открыты для предложений?
– Сейчас я работаю экспертом на телевидении, но, конечно, хочется поскорее вернуться к практической работе. Однако пока конкретных предложений нет. Поступят – буду рассматривать.

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Источник Footboom
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