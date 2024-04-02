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  4. Юрий ВИРТ: «Какая ЮКСА? У меня контракт с УПЛ ТВ»
Украина. Вторая лига
02 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 02 апреля 2024, 05:19
288
0

Юрий ВИРТ: «Какая ЮКСА? У меня контракт с УПЛ ТВ»

Специалист опроверг слухи о назначении его главным тренером клуба из Тарасовки

02 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 02 апреля 2024, 05:19
288
0
Юрий ВИРТ: «Какая ЮКСА? У меня контракт с УПЛ ТВ»
ФК Мариуполь. Юрий Вірт

Накануне в интернете стала распространяться информация, что второлиговый клуб «ЮКСА» уволит своего главного тренера Николая Цымбала и пригласит на его место известного специалиста Юрия Вирта, последним местом работы которого на тренерской ниве был ровенский «Верес». Однако сам Вирт опроверг такую инофрмацию.

«Какая ЮКСА, вы что? Это даже не обсуждается.

У меня контракт с УПЛ ТВ, я не имею права его разрывать. Не знаю, кто такое пишет», – сказал Вирт.

В похожем стиле высказался и президент тарасовской команды Сергей Лесник.

«Я пока не буду ничего комментировать. На сегодняшний день мы работаем с Николаем Владимировичем [Цымбалом] и идем с ним к одной цели.

Только что я был на контрольной игре против «Колоса», ЮКСА показала хороший результат в Ковалевке – 3:0» – сказал Лесник.

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ЮКСА Тарасовка Юрий Вирт Вторая лига Украины УПЛ-ТВ Сергей Лесник
Источник Украинский футбол
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