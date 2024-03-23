ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписал Аквамена. Оригинальное представление новичка
Сантьяго Мендонса Росиан Фернанду будет играть за клуб Второй лиги
Последним зимним новичком футбольного клуба ЮКСА стал бразильский полузащитник Сантьяго Мендонса Россиан Фернанду.
Контракт 24-летнего игрока с клубом Второй лиги рассчитан до лета 2027 года. Он будет выступать за «крестоносцев» под номером 88.
Талантливый латиноамериканец является воспитанником Гремио. Сантьяго также выступал за молодежные команды Атлетико Минейро и Форталезы, играл в Европе за австрийскую Аустрию Лустенау.
Сантьяго вызывался в юношеские сборные Бразилии U-15 и U-17. Вместе с Атлетико Минейро выигрывал молодежный чемпионат Бразилии в возрастной категории U-20.
Предыдущим клубом футболиста, которого из-за колоритного внешнего вида сравнивают с Акваменом, был бразильский Униао Фредерикенсе.
ВИДЕО. Оригинальное представление бразильского новичка ЮКСА
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