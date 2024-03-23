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Украина. Вторая лига
23 марта 2024, 00:47 | Обновлено 23 марта 2024, 01:08
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписал Аквамена. Оригинальное представление новичка

Сантьяго Мендонса Росиан Фернанду будет играть за клуб Второй лиги

23 марта 2024, 00:47 | Обновлено 23 марта 2024, 01:08
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписал Аквамена. Оригинальное представление новичка
ФК ЮКСА. Росиан

Последним зимним новичком футбольного клуба ЮКСА стал бразильский полузащитник Сантьяго Мендонса Россиан Фернанду.

Контракт 24-летнего игрока с клубом Второй лиги рассчитан до лета 2027 года. Он будет выступать за «крестоносцев» под номером 88.

Талантливый латиноамериканец является воспитанником Гремио. Сантьяго также выступал за молодежные команды Атлетико Минейро и Форталезы, играл в Европе за австрийскую Аустрию Лустенау.

Сантьяго вызывался в юношеские сборные Бразилии U-15 и U-17. Вместе с Атлетико Минейро выигрывал молодежный чемпионат Бразилии в возрастной категории U-20.

Предыдущим клубом футболиста, которого из-за колоритного внешнего вида сравнивают с Акваменом, был бразильский Униао Фредерикенсе.

ВИДЕО. Оригинальное представление бразильского новичка ЮКСА

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Источник ФК ЮКСА
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