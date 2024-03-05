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  4. Тренер ЮКСА: «Болельщиков ожидает трансферный сюрприз»
Украина. Вторая лига
05 марта 2024, 17:59 |
315
0

Тренер ЮКСА: «Болельщиков ожидает трансферный сюрприз»

Николай Цымбал оценил комплектацию команды

05 марта 2024, 17:59 |
315
0
Тренер ЮКСА: «Болельщиков ожидает трансферный сюрприз»
УАФ. Николай Цымбал

Главный тренер ЮКСА (Тарасовка) Николай Цымбал оценил комплектацию своей команды:

«Мы точечно подбирали игроков. Я против приглашения футболистов на просмотр, потому что это все субъективно. Прежде чем пригласить в команду футболиста, мы много о нем узнавали, анализировали. Если брать наших опытных игроков, Селина и Эсеолу, то даже вопросов не должно возникать. По своим профессиональным качествам это игроки, класс которых выше класса Второй лиги, где мы сейчас играем. Также Андрей Киреев – молодой игрок с хорошей школой, хорошей базой. С ним работать очень легко, он прислушивается к нашим требованиям и в играх это демонстрирует.

Также на третьем сборе к нам присоединится один из лидеров команды – Матеус. Он проходил восстановление в Бразилии под качественным наблюдением тренера по физподготовке, с которым у нас есть коммуникация. Мы полностью доверяем Матеусу и нашим бразильским партнерам. Он должен приехать на третий сбор на 100% готовым – так, как у нас сейчас готова вся команда, и он без проблем освободится в общую группу. Что касается тактических моментов, то он умный футболист, мы быстро напомним ему наши принципы, а он их будет выполнять на футбольном поле.

Кроме того, болельщиков ФК ЮКСА ожидает трансферный сюрприз от нас. Дождитесь сообщений в наших официальных источниках».

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Николай Цымбал ЮКСА Тарасовка трансферы Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК ЮКСА
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