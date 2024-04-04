Холанд покинет Ман Сити? Европейский гранд имеет планы на норвежскую звезду

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Mundo Deportivo, руководство каталонской «Барселоны» приложит максимум усилий, чтобы подписать звездного нападающего «Ман Сити», который заменит в команде Роберта Левандовски. Отмечается, что таким образом боссы «сине-гранатовых» хотят убедить наставника Хави не покидать клуб после завершения сезона, доказав, что в Каталонии строится амбициозный проект.

Ранее сообщалось, что Хави готов остаться в «Барселоне», но требует гарантий от руководства.