Холанд покинет Ман Сити? Европейский гранд имеет планы на норвежскую звезду
Норвежец может перейти в «Барселону»
23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
По информации Mundo Deportivo, руководство каталонской «Барселоны» приложит максимум усилий, чтобы подписать звездного нападающего «Ман Сити», который заменит в команде Роберта Левандовски. Отмечается, что таким образом боссы «сине-гранатовых» хотят убедить наставника Хави не покидать клуб после завершения сезона, доказав, что в Каталонии строится амбициозный проект.
Ранее сообщалось, что Хави готов остаться в «Барселоне», но требует гарантий от руководства.
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