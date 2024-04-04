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  4. Холанд покинет Ман Сити? Европейский гранд имеет планы на норвежскую звезду
Англия
04 апреля 2024, 00:27 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:39
523
2

Холанд покинет Ман Сити? Европейский гранд имеет планы на норвежскую звезду

Норвежец может перейти в «Барселону»

04 апреля 2024, 00:27 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:39
523
2
Холанд покинет Ман Сити? Европейский гранд имеет планы на норвежскую звезду
Goal.com. Эрлинг Холланд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Mundo Deportivo, руководство каталонской «Барселоны» приложит максимум усилий, чтобы подписать звездного нападающего «Ман Сити», который заменит в команде Роберта Левандовски. Отмечается, что таким образом боссы «сине-гранатовых» хотят убедить наставника Хави не покидать клуб после завершения сезона, доказав, что в Каталонии строится амбициозный проект.

Ранее сообщалось, что Хави готов остаться в «Барселоне», но требует гарантий от руководства.

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Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Манчестер Сити Ла Лига Хави трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Барселона
Источник Mundo Deportivo
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Gargantua
откровенный бред
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T-800
доказавши чи довевши?
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