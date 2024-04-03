Хави готов остаться в Барселоне, но требует гарантий от руководства

Несмотря на заявления о намерении уйти по окончании сезона, Хави может кардинально изменить свое решение и остаться главным тренером «Барселоны».

На фоне впечатляющей беспроигрышной серии из 11 матчей, включающей выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, поддержка сохранения Хави на своей должности в высших эшелонах каталонского клуба набирает обороты. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, стремясь сохранить 44-летнего специалиста, выразил желание убедить Хави продолжать возглавлять команду. Вице-президент Рафа Юсте поддержал мнение Лапорты и подчеркнул, что легенда должен продолжать работать во главе команды, учитывая его понимание целей клуба и его автономию в принятии окончательного решения.

По данным Sport.es, Хави вполне может пересмотреть свое решение, но требует от Лапорты и остальных членов правления конкретных гарантий относительно долгосрочного проекта клуба. Менеджеру нужен хорошо составленный трансферный список с игроками, которых можно привлечь с учетом финансовых проблем клуба. Он не желает общаться с потенциальными кандидатами и в конечном итоге остаться с пустыми руками.

А издание Mundo Deportivo сообщило, что уверенность Лапорты в тренерских способностях Хави основана на подтвержденном опыте в развитии молодых талантов и создании сплоченной командной среды. Взаимопонимание менеджера как с новыми перспективными игроками, так и с опытными ветеранами высоко ценится руководством клуба. Более того, Лапорта предполагает совместное партнерство между Хави и спортивным директором Деку, используя их взаимопонимание и стратегическое единство для продвижения клуба вперед.

Отметим, что контракт Хави с «блау-гранас» действует до 2025 года, существует также возможность продлить его еще на год, и клуб потенциально может его реализовать, если сохранятся положительные результаты.