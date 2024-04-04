Вратарь Реала провел откровенный разговор с Анчелотти и хочет покинуть клуб

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.

По информации Don Diario, испанский вратарь разочарован своей ролью в команде, он не ожидал, что окажется в такой ситуации. Аррисабалага уже провел разговор с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти и сообщил, что покинет клуб в конце сезона, даже если ему поступит предложение остаться. «Реал» также не рассматривает продление аренды Кепы, права на которого принадлежат «Челси».

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».