Вирджил ВАН ДЕЙК: «Буду бояться дня, когда Клопп уйдет»
Капитан «Ливерпуля» – о прощании с главным тренером
Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признался, что боится дня, когда команду покинет главный тренер Юрген Клопп:
«Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно! Как капитан я, наверное, буду немного говорить, этого дня я буду бояться. Будет легче, если мы добьемся успеха, это наша цель сейчас», – заявил Ван Дейк.
Юрген Клопп работает с «Ливерпулем» с 2015 года. 56-летний немецкий специалист покинет клуб в конце нынешнего сезона, о чем сообщил еще в конце января.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бело-зеленые вышли в финал Кубка Португалии и ожидают соперника
Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте