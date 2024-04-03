Вирджил ВАН ДЕЙК: «Буду бояться дня, когда Клопп уйдет»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признался, что боится дня, когда команду покинет главный тренер Юрген Клопп:

«Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно! Как капитан я, наверное, буду немного говорить, этого дня я буду бояться. Будет легче, если мы добьемся успеха, это наша цель сейчас», – заявил Ван Дейк.

Юрген Клопп работает с «Ливерпулем» с 2015 года. 56-летний немецкий специалист покинет клуб в конце нынешнего сезона, о чем сообщил еще в конце января.