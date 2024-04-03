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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Буду бояться дня, когда Клопп уйдет»
Англия
03 апреля 2024, 21:56 |
496
1

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Буду бояться дня, когда Клопп уйдет»

Капитан «Ливерпуля» – о прощании с главным тренером

03 апреля 2024, 21:56 |
496
1
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Буду бояться дня, когда Клопп уйдет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признался, что боится дня, когда команду покинет главный тренер Юрген Клопп:

«Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно! Как капитан я, наверное, буду немного говорить, этого дня я буду бояться. Будет легче, если мы добьемся успеха, это наша цель сейчас», – заявил Ван Дейк.

Юрген Клопп работает с «Ливерпулем» с 2015 года. 56-летний немецкий специалист покинет клуб в конце нынешнего сезона, о чем сообщил еще в конце января.

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Источник Фабрицио Романо
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Lulinnha
ван Дейк:"Буду боятися дня коли прийде тренувати Хацкевич...!" 
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