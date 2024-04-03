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  4. Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Испания
03 апреля 2024, 21:49 | Обновлено 03 апреля 2024, 21:53
899
1

Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло

Украинец не получит Трофей Саморы, для которого нужно провести 28 матчей в сезоне

03 апреля 2024, 21:49 | Обновлено 03 апреля 2024, 21:53
899
1
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин не сможет получить Трофей Саморы, который ежегодно достается вратарю, пропустившему наименьшее количество голов в Примере.

Андрей хоть и пропустил наименьшее количество мячей в этом сезоне Ла Лиги (11), что является лучшим показателем в чемпионате, но уже никак не сыграет нужное количество поединков (минимум 28). Сейчас у Лунина 18 матчей, и даже если он отыграет все оставшиеся матчи, то ему все равно не будет хватать двух поединков, чтобы выиграть трофей.

Все дело в том, что главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти чередовал в воротах команды Лунина с Кепой Аррисабалагой.

Как сообщает издание DefensaCentral, итальянский специалист извинился перед Андреем за то, что по его вине он не выиграет Трофей Саморы:

«Мне очень жаль», – приводит слова Анчелотти издание.

Последним вратарем «Реала», который выигрывал Трофей Саморы, был Тибо Куртуа, который получил награду в 2020 году.

По информации ресурса AS, Андрей Лунин и «Реал» ведут переговоры о новом контракте, который будет длительным – ориентировочно на четыре или пять сезонов.

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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид лучший вратарь Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага
Источник DefensaCentral
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Lulinnha
Десь сміється бастард Кепа.... 
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Harun Bakircioğlu
Скорее ему похрен, а новость полностью придумана как десятки других в саге про Лунина
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andre_lui
Скоріше висловив співчуття
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