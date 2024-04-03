Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина

По информации ресурса AS, Андрей Лунин и «Реал» ведут переговоры о новом контракте, который будет длительным – ориентировочно на четыре или пять сезонов.

Кроме того, украинец получит значительное увеличение финансовых показателей – сейчас у Лунина самая низкая зарплата среди всех игроков основного состава.

Для 25-летнего игрока это будет второй длительный контракт с мадридцами после перехода из «Зари». Помочь Андрею добиться выгодных условий должен известный агент Жорже Мендеш, с которым футболист на днях подписал контракт.

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.