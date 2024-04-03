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  4. Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Испания
03 апреля 2024, 16:22 |
2056
1

Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина

Игрок получит соглашение на 4-5 лет

03 апреля 2024, 16:22 |
2056
1
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации ресурса AS, Андрей Лунин и «Реал» ведут переговоры о новом контракте, который будет длительным – ориентировочно на четыре или пять сезонов.

Кроме того, украинец получит значительное увеличение финансовых показателей – сейчас у Лунина самая низкая зарплата среди всех игроков основного состава.

Для 25-летнего игрока это будет второй длительный контракт с мадридцами после перехода из «Зари». Помочь Андрею добиться выгодных условий должен известный агент Жорже Мендеш, с которым футболист на днях подписал контракт.

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Источник AS
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Gargantua
молодец
надеюсь в Краснограде гордятся земляком
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