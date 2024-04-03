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  4. Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче
Турция
03 апреля 2024, 21:38 |
315
0

Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче

Клуб проведет 6 домашних матчей без зрителей

03 апреля 2024, 21:38 |
315
0
Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Турции (TFF) вынесла свой вердикт по скандальному делу о нападении фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» во время матча чемпионата страны.

В итоге «Трабзонспор» получил наказание в виде шести следующих домашних матчей без зрителей. Правоохранительные органы Турции уже идентифицировали и задержали 12 фанатов, которые участвовали в нападении.

Напомним, «Фенербахче» из-за данного инцидента даже рассматривал снятие с чемпионата Турции, однако отложил данное решение как минимум до конца сезона.

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Источник Daily Sport
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