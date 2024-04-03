Марино ПУШИЧ: «Пропустили, но могли забить больше. Судаков решает, талант»

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич прокомментировал успех своих подопечных:

«Поздравляю команду с победой. Мы контролировали игру. Пропустили, но могли забить больше. Я доволен результатом.

Судаков – игрок с особыми характеристиками. Он решает в определенных моментах игры. У него естественный талант. Он показал свои качества. Это игрок, много работающий на команду.

Тройная замена на 68-й минуте была необходима, чтобы стабилизировать игру. У нас отличные игроки на скамейке запасных. Этим я хотел прибавить игре темпа. Нам нужно много игроков, чтобы они играли и чувствовали ритм игры. Я доволен игрой.

Я поздравил команду в раздевалке с важной победой. Доволен тем, как мы играли. Но главное – был профессиональный подход. Это очень важно. Профессионализм очень важен. В этом мы были на очень высоком уровне», – сказал Пушич.