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Италия
03 апреля 2024, 20:39 |
239
0

Рома хочет сохранить Лукаку на следующий сезон

Договориться с «Челси» будет непросто

03 апреля 2024, 20:39 |
239
0
Рома хочет сохранить Лукаку на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за «Рому» на правах аренды, хочет остаться в римском клубе и на следующий сезон. Сама «Рома» также по-прежнему верит в 30-летнего бельгийца, несмотря на то, что его результативность в последние месяцы существенно снизилась.

Однако для того, чтобы Лукаку остался в «Роме» еще на год, нужно выполнение двух условий. Первое – «Рома» должна пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Вероятность этого довольно высока, учитывая, что в следующем сезоне Италия, скорее всего, будет иметь дополнительное место в Лиге чемпионов.

Второе условие – «Челси» должен согласиться на еще одну годичную аренду Лукаку. За полноценный выкуп форварда лондонский клуб потребует как минимум 43 миллиона евро, а «Роме» такая сумма не по карману.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» летом вернет Лукаку для того, чтобы выгодно продать его в Саудовскую Аравию.

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Ромелу Лукаку Рома Рим Челси аренда игрока трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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