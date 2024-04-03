Рома хочет сохранить Лукаку на следующий сезон

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за «Рому» на правах аренды, хочет остаться в римском клубе и на следующий сезон. Сама «Рома» также по-прежнему верит в 30-летнего бельгийца, несмотря на то, что его результативность в последние месяцы существенно снизилась.

Однако для того, чтобы Лукаку остался в «Роме» еще на год, нужно выполнение двух условий. Первое – «Рома» должна пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Вероятность этого довольно высока, учитывая, что в следующем сезоне Италия, скорее всего, будет иметь дополнительное место в Лиге чемпионов.

Второе условие – «Челси» должен согласиться на еще одну годичную аренду Лукаку. За полноценный выкуп форварда лондонский клуб потребует как минимум 43 миллиона евро, а «Роме» такая сумма не по карману.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» летом вернет Лукаку для того, чтобы выгодно продать его в Саудовскую Аравию.