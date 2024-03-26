Англия26 марта 2024, 21:01 |
460
0
Челси планирует вернуть Лукаку летом
Бельгийский форвард не останется в «Роме»
26 марта 2024, 21:01 |
460
0
«Челси» собирается летом вернуть бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который сейчас выступает на правах аренды за «Рому». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом «Челси» не планирует давать Лукаку еще один шанс заиграть в команде. Лондонский клуб вернет его только в надежде выгодно продать в Саудовскую Аравию.
Летом прошлого года Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, однако в «Челси» надеются, что в этот раз 30-летний бельгиец получит предложение, от которого не сможет отказаться.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2024, 16:59 30
Сине-желтые выиграли все три матча в групповом раунде
Теннис | 26 марта 2024, 20:08 3
Юлия уступила Франческе Джонс из Великобритании
Футбол | 26.03.2024, 21:44
Футбол | 26.03.2024, 20:32
Теннис | 26.03.2024, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.03.2024, 20:09 18
24.03.2024, 17:55 7
25.03.2024, 16:11
24.03.2024, 19:36 4
24.03.2024, 17:10
25.03.2024, 06:26 25
25.03.2024, 14:14 29
25.03.2024, 00:20 1