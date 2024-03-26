Челси планирует вернуть Лукаку летом

«Челси» собирается летом вернуть бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который сейчас выступает на правах аренды за «Рому». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом «Челси» не планирует давать Лукаку еще один шанс заиграть в команде. Лондонский клуб вернет его только в надежде выгодно продать в Саудовскую Аравию.

Летом прошлого года Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, однако в «Челси» надеются, что в этот раз 30-летний бельгиец получит предложение, от которого не сможет отказаться.