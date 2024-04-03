ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер
3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем
3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.
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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 85-й минуте встречи счет 4:1 в пользу «горняков».
3-й мяч для донецкого коллектива на 52-й забил звездный футболист Георгий Судаков, за которого уже летом готовы отдать большие деньги гранды Европы.
Судаков протащил мяч с центра поля и отметился ударом с правой ноги в левый угол ворот одесситов. Голкипер, как и защитники, не сумел остановить Георгия.
Уже на 79-й Георгий оформил дубль, забив гол не менее красиво!
ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер
🔥 НЕСТРИМНИЙ! 😍 ЯКИЙ ГОЛ ЗАБИВАЄ ГЕОРГІЙ СУДАКОВ! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 3, 2024
🐐 ЦЕ ПРОСТО НЕЙМОВІРНО 🤩#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/e3FMt7Toe0
😍 Леді та джентльмени, Георгій Судаков 🐐 @sudakov_11 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 3, 2024
🔥⚽️ Другий гол у півфіналі Кубка України, ЩЕ Й ЯКИЙ! 👏🤩#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/W6JhQQpSLZ
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