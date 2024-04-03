3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 85-й минуте встречи счет 4:1 в пользу «горняков».

3-й мяч для донецкого коллектива на 52-й забил звездный футболист Георгий Судаков, за которого уже летом готовы отдать большие деньги гранды Европы.

Судаков протащил мяч с центра поля и отметился ударом с правой ноги в левый угол ворот одесситов. Голкипер, как и защитники, не сумел остановить Георгия.

Уже на 79-й Георгий оформил дубль, забив гол не менее красиво!

ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер