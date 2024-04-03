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  4. ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер
Кубок Украины
03 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 19:48
1988
4

ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер

3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем

03 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 19:48
1988
4
ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 85-й минуте встречи счет 4:1 в пользу «горняков».

3-й мяч для донецкого коллектива на 52-й забил звездный футболист Георгий Судаков, за которого уже летом готовы отдать большие деньги гранды Европы.

Судаков протащил мяч с центра поля и отметился ударом с правой ноги в левый угол ворот одесситов. Голкипер, как и защитники, не сумел остановить Георгия.

Уже на 79-й Георгий оформил дубль, забив гол не менее красиво!

ВИДЕО. Еще плюс пару миллионов! Судаков сделал шедевральный дубль за Шахтер

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Хорошо бы и на Евро так! Каждый такой гол - плюс "лимонов" 5 , это минимум...
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+2
Дані Рохас
Красота какая уффф! Защита Черноморца тоже оценила
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+1
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
200 лимонов, за этого горбатого беззубого. Кстати, а чего это львовяне свистят после забитого гола? Не понравилось видать им или просто им Шахта не нравиться от слова совсем?
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-1
easterly
Ну все - піндец інтернету, тепер на кожному ствбі(хості) буде величезний плакат з написом:"Готовте бабло гранди - самому черножопцю двуху положив pike perch! Тремтіть - predator йде до вас!"
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-5
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