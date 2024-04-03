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Англия
03 апреля 2024, 19:36 |
267
0

Манчестер Юнайтед потерял двух защитников из-за травм

Виктор Линделёф и Лисандро Мартинес пропустят примерно месяц

03 апреля 2024, 19:36 |
267
0
Манчестер Юнайтед потерял двух защитников из-за травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

«Манчестер Юнайтед» примерно на месяц потерял двух центральных защитников. Речь идет о Лисандро Мартинесе и Викторе Линделёфе.

Линделёф получил травму 30 марта в матче АПЛ против «Брентфорда» (ничья 1:1). Швед в том матче вышел в основе и был заменен на 69-й минуте из-за проблем с подколенных сухожилием.

Лисандро Мартинес, который заменил Линделёфа в том матче, позже получил травму на тренировке «Манчестер Юнайтед». У него растяжение икроножных мышц. Сроки восстановления обоих игроков – примерно месяц.

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Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф Лисандро Мартинес травма
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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