Англия03 апреля 2024, 19:36 |
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Манчестер Юнайтед потерял двух защитников из-за травм
Виктор Линделёф и Лисандро Мартинес пропустят примерно месяц
03 апреля 2024, 19:36 |
267
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«Манчестер Юнайтед» примерно на месяц потерял двух центральных защитников. Речь идет о Лисандро Мартинесе и Викторе Линделёфе.
Линделёф получил травму 30 марта в матче АПЛ против «Брентфорда» (ничья 1:1). Швед в том матче вышел в основе и был заменен на 69-й минуте из-за проблем с подколенных сухожилием.
Лисандро Мартинес, который заменил Линделёфа в том матче, позже получил травму на тренировке «Манчестер Юнайтед». У него растяжение икроножных мышц. Сроки восстановления обоих игроков – примерно месяц.
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