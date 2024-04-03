Манчестер Юнайтед потерял двух защитников из-за травм

«Манчестер Юнайтед» примерно на месяц потерял двух центральных защитников. Речь идет о Лисандро Мартинесе и Викторе Линделёфе.

Линделёф получил травму 30 марта в матче АПЛ против «Брентфорда» (ничья 1:1). Швед в том матче вышел в основе и был заменен на 69-й минуте из-за проблем с подколенных сухожилием.

Лисандро Мартинес, который заменил Линделёфа в том матче, позже получил травму на тренировке «Манчестер Юнайтед». У него растяжение икроножных мышц. Сроки восстановления обоих игроков – примерно месяц.