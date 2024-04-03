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  4. Источник: бразильский Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо
Бразилия
03 апреля 2024, 17:33 |
780
0

Источник: бразильский Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо

Карлос де Пена покинул Киев после начала полномасштабной войны

03 апреля 2024, 17:33 |
780
0
Источник: бразильский Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос де Пена

Бразильский «Интернасьонал» разорвал контракт с бывшим хавбеком киевского «Динамо» Карлосом де Пеной, – сообщает журналист Андре Эрнан на своей странице в Х (бывшем Twitter).

Месяц назад сообщалось, что уругваец отстранен от работы с первой командой и самостоятельно поддерживал форму. Сейчас же «Интернасьонал» зарегистрировался в Федерации футбола Бразилии для расторжения контракт с Карлосом.

Добавим, что де Пена перебрался в «Интернасьонал» из «Динамо» после начала полномасштабной войны в нашей стране, в апреле 2022 года, на правах свободного агента. С тех пор футболисту удалось стать основным исполнителем в команде и сыграть за нее 102 официальных поединка (11 голов, 14 ассистов).

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Карлос де Пена Интернасьонал расторжение контракта Динамо Киев
Источник Twitter
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