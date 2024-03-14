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  4. Бывшего хавбека Динамо в Бразилии отстранили от тренировок
Бразилия
14 марта 2024, 10:02 |
653
1

Бывшего хавбека Динамо в Бразилии отстранили от тренировок

Карлос де Пена больше не нужен «Интернасьоналу»

14 марта 2024, 10:02 |
653
1
Бывшего хавбека Динамо в Бразилии отстранили от тренировок
instagram.com/carlosdepena

32-летний уругвайский хавбек «Интернасьонала» Карлос де Пена, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», отстранен от тренировок с первой командой «колорадос».

Бразильский клуб сообщил, что де Пена будет работать в индивидуальном порядке, но не входит в планы тренерского штаба и его не станут привлекать к играм первой команды «Интернасьонала».

Карлос де Пена перебрался в «Интернасьонал» из «Динамо» в апреле 2022 года на правах свободного агента. С тех пор футболисту удалось стать основным исполнителем в команде и сыграть за нее 102 официальных поединка (11 голов, 14 ассистов).

Однако в минувшем году у де Пены начался игровой спад, связанный с семейными проблемами, что, видимо, и послужило поводом для нынешнего решения руководства «Интернасьонала».

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Карлос де Пена Интернасьонал Динамо Киев
Источник Globo Esporte
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ZANREGENT1993
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