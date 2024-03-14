Бывшего хавбека Динамо в Бразилии отстранили от тренировок

32-летний уругвайский хавбек «Интернасьонала» Карлос де Пена, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», отстранен от тренировок с первой командой «колорадос».

Бразильский клуб сообщил, что де Пена будет работать в индивидуальном порядке, но не входит в планы тренерского штаба и его не станут привлекать к играм первой команды «Интернасьонала».

🇮🇩#Inter Fora dos planos do técnico Eduardo Coudet, De Pena, em Porto Alegre, posta nas redes sociais um vídeo dele treinamento na academia. @KTO_brasil pic.twitter.com/sVe82sbLhg — Lucas Garske (@LucasGarske) March 13, 2024

Карлос де Пена перебрался в «Интернасьонал» из «Динамо» в апреле 2022 года на правах свободного агента. С тех пор футболисту удалось стать основным исполнителем в команде и сыграть за нее 102 официальных поединка (11 голов, 14 ассистов).

Однако в минувшем году у де Пены начался игровой спад, связанный с семейными проблемами, что, видимо, и послужило поводом для нынешнего решения руководства «Интернасьонала».