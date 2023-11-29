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Бразилия
29 ноября 2023, 11:06 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:39
1491
1

Бывший легионер Динамо пожаловался на проблемы в семье и спад в игре

Уругваец Карлос де Пена выступает за бразильский «Интернасьональ»

29 ноября 2023, 11:06 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:39
1491
1
Бывший легионер Динамо пожаловался на проблемы в семье и спад в игре
Iconsport. Карлос де Пена

Экс-футболист киевского «Динамо» уругваец Карлос де Пена объяснил спад в своей игре проблемами в семье.

«В этом году у меня было много проблем. У отца рак, он перенес инсульт, у моей дочери тоже было не все хорошо. Я человек, а не машина, поэтому мои выступления были не такими, как в прошлом сезоне. Я понимаю это и стараюсь делать все, что могу, потому что очень требователен к себе. Когда мне не удается играть так, как я хочу, мне становится грустно.

Моя результативность снизилась не только из-за проблем за пределами поля. Я потерял место в стартовом составе, но каждый день работаю над тем, чтобы вернуть его.

Критика со стороны прессы? Я не люблю, когда она несет злое намерение. У меня никогда не было проблем с критикой, я принимаю ее. Футболисты – публичные люди, играющие каждые выходные. Конечно, их можно привлечь к ответственности. Просто мне не нравится, когда говорят вещи, не соответствующие действительности. Или когда это делается не в самый лучший момент», – приводит слова уругвайца trivela.com.br.

Отметим, что в 2023 году де Пена провел за «Интернасьональ» во всех турнирах 52 матча, в которых забил 5 мячей.

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Карлос де Пена Интернасьонал чемпионат Бразилии по футболу Динамо Киев
Источник Trivela
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Комментарии 1
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Serhii P.
просто він посередній футболіст. "Динамо" його взагалі як вільного агента підписало.
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