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Франция
03 апреля 2024, 17:15 |
279
0

Защитник Ниццы может перейти в Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» ищут усиление в связи с проблемами Шоу и Маласии

03 апреля 2024, 17:15 |
279
0
Защитник Ниццы может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мелвин Бард в матче против ПСЖ

23-летний игрок «Ниццы» Мелвин Бард попал на радары скаутов английского «Манчестер Юнайтед».

Вероятность трансфера футболиста, выступающего на позиции левого защитника, довольно высока, поскольку оба клуба входят в консорциум INEOS сэра Джима Рэтклиффа.

Примечательно, что «красные дьяволы» длительное время изучали трансферный рынок на предмет усиления правого фланга защиты, но, учитывая проблемы Шоу и Маласии, восполнить «пробел» необходимо на противоположном краю.

Добавим, что в нынешнем сезоне Бард, за одноклубником которого Жан-Клером Тодибо выстроилась очередь из клубов АПЛ, провел за «Ниццу» во всех турнирах 28 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

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Источник Give me Sport
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