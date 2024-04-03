Защитник Ниццы может перейти в Манчестер Юнайтед

23-летний игрок «Ниццы» Мелвин Бард попал на радары скаутов английского «Манчестер Юнайтед».

Вероятность трансфера футболиста, выступающего на позиции левого защитника, довольно высока, поскольку оба клуба входят в консорциум INEOS сэра Джима Рэтклиффа.

Примечательно, что «красные дьяволы» длительное время изучали трансферный рынок на предмет усиления правого фланга защиты, но, учитывая проблемы Шоу и Маласии, восполнить «пробел» необходимо на противоположном краю.

Добавим, что в нынешнем сезоне Бард, за одноклубником которого Жан-Клером Тодибо выстроилась очередь из клубов АПЛ, провел за «Ниццу» во всех турнирах 28 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.