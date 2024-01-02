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Англия
02 января 2024, 11:00 | Обновлено 02 января 2024, 11:11
301
0

Парень нарасхват! Клубы АПЛ выстроились в очередь за игроком Ниццы

На Жан-Клера Тодибо есть сразу несколько претендентов

02 января 2024, 11:00 | Обновлено 02 января 2024, 11:11
301
0
Парень нарасхват! Клубы АПЛ выстроились в очередь за игроком Ниццы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Клер Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Сообщается, что в подписании француза заинтересованы сразу три английских топ-клуба – «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Есть сведения, что «Тоттенхэм» якобы уже сделал предложение «Ницце» по Тодибо. Игрок заинтересован в проекте «шпор», однако клубы далеки от договоренности по трансферу.

В текущем сезоне Тодибо провел за «Ниццу» во всех турнирах 12 матчей, отметился одним ассистом.

Напомним, игроком «Ниццы» Жан-Клер Тодибо стал летом прошлого года, перейдя из «Барселоны».

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Жан-Клер Тодибо трансферы АПЛ трансферы Челси Ницца Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция)
Источник Footmercato
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