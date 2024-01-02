Парень нарасхват! Клубы АПЛ выстроились в очередь за игроком Ниццы
На Жан-Клера Тодибо есть сразу несколько претендентов
Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.
Сообщается, что в подписании француза заинтересованы сразу три английских топ-клуба – «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Есть сведения, что «Тоттенхэм» якобы уже сделал предложение «Ницце» по Тодибо. Игрок заинтересован в проекте «шпор», однако клубы далеки от договоренности по трансферу.
В текущем сезоне Тодибо провел за «Ниццу» во всех турнирах 12 матчей, отметился одним ассистом.
Напомним, игроком «Ниццы» Жан-Клер Тодибо стал летом прошлого года, перейдя из «Барселоны».
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