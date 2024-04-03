Стало известно, кто рассудит Зарю и Динамо в перенесенном матче УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал назначение на перенесенный матч 6-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

Арбитром в поле назначен Александр Омельченко из Славянска (Донецкая область). Помогать ему будут Алексей Миронов (Полтава) и Станислав Марулин (Херсонская область), функции четвертого арбитра возложены на сумчанина Клима Заброда, а действия судейской бригады оценит Леонид Ярмолинский (Киевская область).

Арбитром и ассистентом ВАР назначены Владимир Новохатний и Владимир Коротин (оба – Черкассы), а наблюдателем арбитража ВАР – Михаил Овчар (Калуш).

Отметим, что матч «Заря» – «Динамо» пройдет в четверг, 4 апреля, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 15:30.