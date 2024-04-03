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Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 15:11 |
302
0

Стало известно, кто рассудит Зарю и Динамо в перенесенном матче УПЛ

Поединок пройдет 4 апреля в столице

03 апреля 2024, 15:11 |
302
0
Стало известно, кто рассудит Зарю и Динамо в перенесенном матче УПЛ
ФК Рух. Александр Омельченко

Комитет арбитров УАФ опубликовал назначение на перенесенный матч 6-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

Арбитром в поле назначен Александр Омельченко из Славянска (Донецкая область). Помогать ему будут Алексей Миронов (Полтава) и Станислав Марулин (Херсонская область), функции четвертого арбитра возложены на сумчанина Клима Заброда, а действия судейской бригады оценит Леонид Ярмолинский (Киевская область).

Арбитром и ассистентом ВАР назначены Владимир Новохатний и Владимир Коротин (оба – Черкассы), а наблюдателем арбитража ВАР – Михаил Овчар (Калуш).

Отметим, что матч «Заря» – «Динамо» пройдет в четверг, 4 апреля, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 15:30.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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