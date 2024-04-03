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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я вырос на улице, умею уклоняться от ударов»
Польша
03 апреля 2024, 14:09 |
300
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я вырос на улице, умею уклоняться от ударов»

Главный тренер «Заглембе» прокомментировал драку с болельщиками

03 апреля 2024, 14:09 |
300
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я вырос на улице, умею уклоняться от ударов»
dynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич

Главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич прокомментировал драку с болельщиками:

«Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, которые хотели агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои игроки показали единство. Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уклоняться, умею давать удар. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно было произойти».

Ранее ситуацию с «избиением» и «увольнением» Александра Хацкевича прокомментировал его агент Вадим Шаблий.

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Шаблий прокомментировал информацию об избиении и увольнении Хацкевича
Источник: фанаты избили бывшего тренера Динамо, работающего в Польше
фанаты болельщики Александр Хацкевич встреча с болельщиками драка с болельщиками чемпионат Польши по футболу Катовице Заглембе Сосновец
Источник Петр Слонка
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