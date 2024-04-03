Артета высказался о новом контракте с Арсеналом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, нет ли у него новостей о продлении контракта с лондонским клубом. Действующее соглашение испанского специалиста с «канонирами» рассчитано до лета 2025 года.

«Нет, новостей нет. Но я действительно счастлив здесь. У меня ещё год по контракту, это большой срок в футболе. Игроки довольны, клуб доволен, проблем нет. Я просто сосредоточен на играх и победах, это сейчас самое главное», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. После 29 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «канониры» располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом Англии.