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  4. Артета высказался о новом контракте с Арсеналом
Англия
03 апреля 2024, 13:54 |
214
0

Артета высказался о новом контракте с Арсеналом

Действующее соглашение специалиста с «канонирами» рассчитано до лета 2025 года

03 апреля 2024, 13:54 |
214
0
Артета высказался о новом контракте с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, нет ли у него новостей о продлении контракта с лондонским клубом. Действующее соглашение испанского специалиста с «канонирами» рассчитано до лета 2025 года.

«Нет, новостей нет. Но я действительно счастлив здесь. У меня ещё год по контракту, это большой срок в футболе. Игроки довольны, клуб доволен, проблем нет. Я просто сосредоточен на играх и победах, это сейчас самое главное», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. После 29 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «канониры» располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом Англии.

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Микель Артета Арсенал Лондон продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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