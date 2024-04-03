ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании игрока, уже дебютировавшего за клуб

«Минай» официально объявил о подписании украинского центрального защитника Дмитрия Поддубного.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать ближайшие 2 года.

Дмитрий Поддубный является воспитанником молодежных академий Симферополя и Днепропетровска, а более взрослый футбольный путь начал в «Заре».

За луганский клуб выступал в молодежном чемпионате Украины, а в 2022 году дебютировал в составе «Зари» в УПЛ в игре против черниговской «Десны».

Поддубный уже успел дебютировать за «Минай». В матче 22-го тура против «Александрии» (2:2) Дмитрий вышел на замену на 82-й минуте.