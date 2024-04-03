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Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 14:43 |
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании игрока, уже дебютировавшего за клуб

Дмитрий Пиддубный представлен в качестве футболиста закарпатской команды

03 апреля 2024, 14:43 |
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании игрока, уже дебютировавшего за клуб
ФК Минай. Дмитрий Поддубный (47-й номер)

«Минай» официально объявил о подписании украинского центрального защитника Дмитрия Поддубного.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать ближайшие 2 года.

Дмитрий Поддубный является воспитанником молодежных академий Симферополя и Днепропетровска, а более взрослый футбольный путь начал в «Заре».

За луганский клуб выступал в молодежном чемпионате Украины, а в 2022 году дебютировал в составе «Зари» в УПЛ в игре против черниговской «Десны».

Поддубный уже успел дебютировать за «Минай». В матче 22-го тура против «Александрии» (2:2) Дмитрий вышел на замену на 82-й минуте.

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Металлург Запорожье трансферы Минай трансферы УПЛ Дмитрий Поддубный
Источник ФК Минай
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