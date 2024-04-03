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Италия
03 апреля 2024, 13:07 | Обновлено 03 апреля 2024, 13:15
134
0

Кьеллини рассказал о привилегированном опыте в своей игровой карьере

Итальянец вспомнил выступления вместе с Криштиану Роналду

03 апреля 2024, 13:07 | Обновлено 03 апреля 2024, 13:15
134
0
Кьеллини рассказал о привилегированном опыте в своей игровой карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о сильных качествах своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень требователен. Он хотел побеждать и сумел донести это до всех в «Ювентусе». Он хотел забивать, побить все рекорды и всегда побеждать, что и продолжает делать сегодня. Это Криштиану: он ничем не отличается от того, каким мы все его видим. Знакомиться с людьми можно, даже не проводя с ними времени, но было так много мелочей, преданность житейским деталям, что играть с ним три года было привилегией», – рассказал Кьеллини.

Напомним, Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В 134 матчах он забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини начал тренерскую карьеру.

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Джорджо Кьеллини Криштиану Роналду Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник УЕФА
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