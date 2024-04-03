Кьеллини рассказал о привилегированном опыте в своей игровой карьере

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о сильных качествах своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

«Криштиану был очень требователен. Он хотел побеждать и сумел донести это до всех в «Ювентусе». Он хотел забивать, побить все рекорды и всегда побеждать, что и продолжает делать сегодня. Это Криштиану: он ничем не отличается от того, каким мы все его видим. Знакомиться с людьми можно, даже не проводя с ними времени, но было так много мелочей, преданность житейским деталям, что играть с ним три года было привилегией», – рассказал Кьеллини.

Напомним, Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В 134 матчах он забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини начал тренерскую карьеру.