Кровать, на которой спал Криштиану Роналду, выставлена на аукцион

В Словении решили продать кровать, на которой спал нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

На прошлой неделе сборная Португалии в Любляне провела товарищеский матч против Словении (0:2). Как сообщает Daily Mail, португальская делегация остановилась в отеле Grand Plaza, представители которого подтвердили, что кровать, на которой спал пятикратный обладатель «Золотого мяча», будет выставлена на благотворительный аукцион.

«Поскольку это было довольно особенное и уникальное событие, мы решили подготовить уникальный сюрприз, в котором смогут принять участие все фанаты. Мы не знаем, когда у нас будет возможность снова принять Криштиану Роналду в Словении», — сказал представитель отеля.

Отмечается, что стартовая цена аукциона — 5 тысяч евро.