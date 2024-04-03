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03 апреля 2024, 12:59 |
303
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Кровать, на которой спал Криштиану Роналду, выставлена на аукцион

Вырученные деньги пойдут на благотворительность

03 апреля 2024, 12:59 |
303
1
Кровать, на которой спал Криштиану Роналду, выставлена на аукцион
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду в матче со Словенией

В Словении решили продать кровать, на которой спал нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

На прошлой неделе сборная Португалии в Любляне провела товарищеский матч против Словении (0:2). Как сообщает Daily Mail, португальская делегация остановилась в отеле Grand Plaza, представители которого подтвердили, что кровать, на которой спал пятикратный обладатель «Золотого мяча», будет выставлена на благотворительный аукцион.

«Поскольку это было довольно особенное и уникальное событие, мы решили подготовить уникальный сюрприз, в котором смогут принять участие все фанаты. Мы не знаем, когда у нас будет возможность снова принять Криштиану Роналду в Словении», — сказал представитель отеля.

Отмечается, что стартовая цена аукциона — 5 тысяч евро.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу товарищеские матчи аукцион
Источник Daily Mail
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