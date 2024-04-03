Артета объяснил, как травмированный Сака сумел сыграть против Ман Сити

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, как травмированный вингер Букайо Сака сумел сыграть против «Манчестер Сити» (0:0) в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги:

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«Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы. У него была проблема с мышцами, потом он очень мало тренировался, но все же вышел на поле против «Сити». Нам пришлось его заменить по ходу матча, потому что риск повторной травмы был достаточно высоким».

Напомним, Букайо Сака получил вызов в сборную Англии на мартовские товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии, но не принял участие ни в одном из поединков из-за повреждения, которое заставило его сразу покинуть тренировочный лагерь.