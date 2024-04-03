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Италия
03 апреля 2024, 12:11 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:25
161
0

Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции. Известна дата

Легендарный швед в последний раз наденет форму национальной команды

03 апреля 2024, 12:11 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:25
161
0
Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции. Известна дата
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Сборная Швеции проведет прощальный матч в честь нападающего Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в конце прошлого сезона из-за хронической травмы колена.

Сообщается, что поединок состоится на «Френдс Арене», что в пригороде Стокгольма, 8 июня. Соперником шведов станет сборная Сербии.

Как известно, 42-летний Ибрагимович провел за сборную Швеции 122 матча, забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ибрагимович признавался игроком года в Швеции рекордные 12 раз, был обладателем премии Пушкаша за лучший гол в 2013 году.

Сейчас Златан является советником владельца «Милана» Джерри Кардинале.

Ранее Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину.

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Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину
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Источник Football-Italia
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