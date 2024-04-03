Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции. Известна дата

Сборная Швеции проведет прощальный матч в честь нападающего Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в конце прошлого сезона из-за хронической травмы колена.

Сообщается, что поединок состоится на «Френдс Арене», что в пригороде Стокгольма, 8 июня. Соперником шведов станет сборная Сербии.

Как известно, 42-летний Ибрагимович провел за сборную Швеции 122 матча, забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ибрагимович признавался игроком года в Швеции рекордные 12 раз, был обладателем премии Пушкаша за лучший гол в 2013 году.

Сейчас Златан является советником владельца «Милана» Джерри Кардинале.

Ранее Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину.