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29 марта 2024, 14:09 | Обновлено 29 марта 2024, 14:10
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0

Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину

Также в ней не оказалось Месси и Роналду

29 марта 2024, 14:09 | Обновлено 29 марта 2024, 14:10
76
0
Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович составил идеальную сборную из семи футболистов, в которую не включил ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

На ворота Златан поставил Джанлуиджи Буффона, а полевыми игроками – Алессандро Несту, Тиаго Силву, Хави, Зинедина Зидана, Роналдиньо и Роналдо.

На вопрос о том, почему не включил себя, Ибрагимович ответил с присущей ему «скромностью». «Я не вхожу в команду, я лев и не играю с людьми. Я буду тренером, президентом и сыграю только в том случае, если кто-то устанет», – заявил экс-форвард.

Такой необычный формат символической сборной вызван тем фактом, что недавно швед стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги, в которой участвуют команды с вратарем и шестью полевыми игроками.

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Златан Ибрагимович символическая сборная Джанлуиджи Буффон Алессандро Неста Тиаго Силва Хави Зинедин Зидан Роналдиньо Роналдо
Источник Marca
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