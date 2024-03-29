Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович составил идеальную сборную из семи футболистов, в которую не включил ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

На ворота Златан поставил Джанлуиджи Буффона, а полевыми игроками – Алессандро Несту, Тиаго Силву, Хави, Зинедина Зидана, Роналдиньо и Роналдо.

На вопрос о том, почему не включил себя, Ибрагимович ответил с присущей ему «скромностью». «Я не вхожу в команду, я лев и не играю с людьми. Я буду тренером, президентом и сыграю только в том случае, если кто-то устанет», – заявил экс-форвард.

Такой необычный формат символической сборной вызван тем фактом, что недавно швед стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги, в которой участвуют команды с вратарем и шестью полевыми игроками.