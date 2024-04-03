Пирес посоветовал Мбаппе не переходить в Реал и назвал желаемый клуб

Легенда лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес посоветовал своему соотечественнику Килиану Мбаппе пойти по его стопам и отказаться от перехода в «Реал».

«Мне очень жаль, Килиан, но ты не был первым игроком, который сказал «нет» «Реалу». Я не знаю, какое решение он примет в итоге, но я отказался от переезда в Мадрид, потому что у меня было два других варианта. Я уверен, что если бы у меня не было возможности перейти в «Арсенал» или «Ювентус», я бы перешёл в «Реал». Это точно.

Я хотел бы видеть его в «Ливерпуле». Это отличный семейный клуб, здесь хорошая структура, нет давления, болельщики уравновешенные... И я думаю, что партнерство Салаха и Мбаппе может быть действительно взрывоопасным. Я думаю, что он способен отказать «Реалу», – поделился Пирес своими мыслями с Le Media Carre.

Примечательно, что еще совсем недавно, в январе, Робер утверждал, что Мбаппе должен перейти в «Реал», если хочет развиваться. Вот такие диаметральные мысли...