Робер ПИРЕС: «Мбаппе должен перейти в Реал, если хочет развиваться»

Именитый экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился своим мнением по поводу будущего форварда Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона:

«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться. Я француз, который любит «ПСЖ» и Лигу 1, но, если Мбаппе хочет расти, ему следует ехать в Мадрид», – заявил Пирес.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе решил перейти в «Реал», но просит слишком большую зарплату.