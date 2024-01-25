Робер ПИРЕС: «Мбаппе должен перейти в Реал, если хочет развиваться»
Экс-игрок «Арсенала» – о будущем Килиана Мбаппе
Именитый экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился своим мнением по поводу будущего форварда Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона:
«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться. Я француз, который любит «ПСЖ» и Лигу 1, но, если Мбаппе хочет расти, ему следует ехать в Мадрид», – заявил Пирес.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе решил перейти в «Реал», но просит слишком большую зарплату.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» уступили «Эшторилу» в серии послематчевых пенальти в 1/2 финала турнира
Из 24 стартовавших команд в плей-офф вышли 16 сборных