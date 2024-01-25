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  4. Робер ПИРЕС: «Мбаппе должен перейти в Реал, если хочет развиваться»
Франция
25 января 2024, 23:28 |
177
0

Робер ПИРЕС: «Мбаппе должен перейти в Реал, если хочет развиваться»

Экс-игрок «Арсенала» – о будущем Килиана Мбаппе

25 января 2024, 23:28 |
177
0
Робер ПИРЕС: «Мбаппе должен перейти в Реал, если хочет развиваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Именитый экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился своим мнением по поводу будущего форварда Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона:

«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться. Я француз, который любит «ПСЖ» и Лигу 1, но, если Мбаппе хочет расти, ему следует ехать в Мадрид», – заявил Пирес.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе решил перейти в «Реал», но просит слишком большую зарплату.

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Робер Пирес Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник AS
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