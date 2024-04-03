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  4. Артур АВАГИМЯН: «Полесье имеет большое будущее с этим тренерским штабом»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 11:32 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:30
267
0

Артур АВАГИМЯН: «Полесье имеет большое будущее с этим тренерским штабом»

Полузащитник «Черноморца» прокомментировал победу над «Полесьем»

03 апреля 2024, 11:32 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:30
267
0
Артур АВАГИМЯН: «Полесье имеет большое будущее с этим тренерским штабом»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (4:1) в матче 22-го тура УПЛ.

– Хет-трик за 11 минут, разгромная победа над статусным новичком лиги «Полесьем». С каким планом на игру «Черноморец» выходил на матч в Житомире?

– Играть в свой футбол, атаковать. Показать хорошую игру.

– Одесситы дважды в этом сезоне обыгрывали «Полесье». После смены тренера соперник в игровом плане изменился?

– В этой игре «Полесье» больше комбинировало. В Одессе просто били мяч вперед. В Житомире была хорошая и интересная игра. Их ждет большое будущее с таким тренерским штабом.

– Мы увидели от Вас голы на любой вкус. Не было перед игрой ощущения, что сегодня может попереть?

– Было.

– Матч с «Полесьем» можно назвать вашим лучшим перформансом в УПЛ?

– Игру первого круга с «Динамо» я бы тоже отметил.

– Ваша семья, которая сейчас во Франции, следила за этим поединком? Звонки, поздравления получили?

– Все смотрели игру, поздравили. Все очень счастливы.

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Названы лучшие игроки и тренеры 22-го тура Украинской Премьер-лиги
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Черноморец Артур Авагимян
Источник Украинский футбол
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