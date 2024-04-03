Артур АВАГИМЯН: «Полесье имеет большое будущее с этим тренерским штабом»
Полузащитник «Черноморца» прокомментировал победу над «Полесьем»
Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (4:1) в матче 22-го тура УПЛ.
– Хет-трик за 11 минут, разгромная победа над статусным новичком лиги «Полесьем». С каким планом на игру «Черноморец» выходил на матч в Житомире?
– Играть в свой футбол, атаковать. Показать хорошую игру.
– Одесситы дважды в этом сезоне обыгрывали «Полесье». После смены тренера соперник в игровом плане изменился?
– В этой игре «Полесье» больше комбинировало. В Одессе просто били мяч вперед. В Житомире была хорошая и интересная игра. Их ждет большое будущее с таким тренерским штабом.
– Мы увидели от Вас голы на любой вкус. Не было перед игрой ощущения, что сегодня может попереть?
– Было.
– Матч с «Полесьем» можно назвать вашим лучшим перформансом в УПЛ?
– Игру первого круга с «Динамо» я бы тоже отметил.
– Ваша семья, которая сейчас во Франции, следила за этим поединком? Звонки, поздравления получили?
– Все смотрели игру, поздравили. Все очень счастливы.
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