Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Красавица-модель родила Тибо Куртуа дочь
Испания
03 апреля 2024, 11:14 | Обновлено 03 апреля 2024, 11:33
1966
0

ФОТО. Красавица-модель родила Тибо Куртуа дочь

От первого брака у бельгийца уже есть двое детей

03 апреля 2024, 11:14 | Обновлено 03 апреля 2024, 11:33
1966
0
ФОТО. Красавица-модель родила Тибо Куртуа дочь
Instagram. Тибо Куртуа и Мишель Герцег

В семье конкурента Андрея Лунина по мадридскому «Реалу» бельгийца Тибо Куртуа, который восстанавливается после травмы и проведенной операции, произошло пополнение.

Супруга голкипера, красавица-модель Мишель Герцег родила девочку, которую счастливая пара назвала Элли. «Добро пожаловать в этот мир. Мы тебя очень любим», – написали Тибо и Мишель на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что это уже не первый ребенок у 31-летнего футболиста. От первого брака у Тибо есть двое детей – дочь Адриана и сын Николя.

По теме:
Пирес посоветовал Мбаппе не переходить в Реал и назвал желаемый клуб
ФОТО. Матч между Ньюкаслом и Эвертоном в АПЛ прервали по необычной причине
ВИДЕО. 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетою Ювентусу. Помните?
Тибо Куртуа Мишель Герцег рождение ребенка Реал Мадрид lifestyle фото
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона
Футбол | 03 апреля 2024, 11:07 2
Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона
Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил Рою Кину

Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане – путлер получил под дых
Война | 03 апреля 2024, 05:31 2
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане – путлер получил под дых
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане – путлер получил под дых

В Елабуге собирают дроны, используемые для атак на Украину.

ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Теннис | 02.04.2024, 21:11
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
Футбол | 02.04.2024, 13:24
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Футбол | 02.04.2024, 20:41
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 2
Футбол
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
01.04.2024, 15:47 4
Биатлон
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
01.04.2024, 22:07 1
Теннис
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
01.04.2024, 20:35 4
Футбол
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 1
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем