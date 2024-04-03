ФОТО. Красавица-модель родила Тибо Куртуа дочь

В семье конкурента Андрея Лунина по мадридскому «Реалу» бельгийца Тибо Куртуа, который восстанавливается после травмы и проведенной операции, произошло пополнение.

Супруга голкипера, красавица-модель Мишель Герцег родила девочку, которую счастливая пара назвала Элли. «Добро пожаловать в этот мир. Мы тебя очень любим», – написали Тибо и Мишель на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что это уже не первый ребенок у 31-летнего футболиста. От первого брака у Тибо есть двое детей – дочь Адриана и сын Николя.