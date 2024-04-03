ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Камеруна возглавил иностранец
Бельгиец Брис сменил Ригобера Сонга
61-летний Марк Брис стал новым главным тренером сборной Камеруна. О назначении бельгийского специалиста объявило Министерство спорта страны.
Помощниками главного тренера будут Йоаким Мунунга и Яннис Ксилурис. О сроках контракта Бриса и его тренерского штаба не сообщается. Отметим, что это будет первая национальная команда в тренерской карьере бельгийца – ранее он работал исключительно с клубами Бельгии, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Добавим, что Брис сменил у руля камерунской команды Ригобера Сонга, который был отправлен в отставку в конце февраля нынешнего года после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от будущего финалиста Нигерии (0:2).
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