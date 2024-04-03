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03 апреля 2024, 11:28 | Обновлено 03 апреля 2024, 11:33
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Камеруна возглавил иностранец

Бельгиец Брис сменил Ригобера Сонга

03 апреля 2024, 11:28 | Обновлено 03 апреля 2024, 11:33
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Камеруна возглавил иностранец
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Брис

61-летний Марк Брис стал новым главным тренером сборной Камеруна. О назначении бельгийского специалиста объявило Министерство спорта страны.

Помощниками главного тренера будут Йоаким Мунунга и Яннис Ксилурис. О сроках контракта Бриса и его тренерского штаба не сообщается. Отметим, что это будет первая национальная команда в тренерской карьере бельгийца – ранее он работал исключительно с клубами Бельгии, Нидерландов и Саудовской Аравии.

Добавим, что Брис сменил у руля камерунской команды Ригобера Сонга, который был отправлен в отставку в конце февраля нынешнего года после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от будущего финалиста Нигерии (0:2).

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Источник Instagram
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