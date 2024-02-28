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28 февраля 2024, 19:46 |
459
0

Сборная Камеруна уволила главного тренера

Об этом сообщил президент федерации Самуэль Это'О

28 февраля 2024, 19:46 |
459
0
Сборная Камеруна уволила главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ригобер Сонг

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг покинет свой пост. Об этом объявил президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'О.

«Сонг очень многое дал этой команде, но законы футбола неумолимы. Мы не достигли наших целей, и исполнительный комитет, как и я, не видит возможности для продления контракта. Я уже сообщил Ригоберу об этом, мы желаем ему успехов в дальнейшей карьере, но теперь нам нужно думать о своем будущем», — сказал Это'О в интервью France 24.

Отметим, что специалист возглавил национальную команду в феврале 2022-го, выведя камерунцев на чемпионат мира, где африканцы не смогли выйти из группы. На прошедшем Кубке африканских наций сборная Камеруна дошла до 1/8 финала, где уступила Нигерии (0:2).

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Ригобер Сонг сборная Камеруна по футболу отставка Самюэль Это'о Кубок африканских наций 2023
Источник France24
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