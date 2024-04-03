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Англия
03 апреля 2024, 10:16 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:19
217
0

Эвертон впервые за 67 лет не смог выиграть в 13 матчах лиги подряд

Команда Виталий Миколенко переживает тяжелый период

03 апреля 2024, 10:16 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:19
217
0
Эвертон впервые за 67 лет не смог выиграть в 13 матчах лиги подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1).

Команда, за которую играет украинец Виталий Миколенко, осталась без побед в последних 13 матчах лиги.

В последний раз такая продолжительная серия у «Эвертона» была в период с октября по декабрь 1957 года.

Отметим, что в текущем сезоне с ливерпульского клуба сняли 6 очков за нарушение финансового регламента АПЛ. Команда Шона Дайча занимает 16-е место, находясь в четырех очках от зоны вылета.

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Эвертон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ньюкасл - Эвертон
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