Эвертон впервые за 67 лет не смог выиграть в 13 матчах лиги подряд

2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1).

Команда, за которую играет украинец Виталий Миколенко, осталась без побед в последних 13 матчах лиги.

В последний раз такая продолжительная серия у «Эвертона» была в период с октября по декабрь 1957 года.

Отметим, что в текущем сезоне с ливерпульского клуба сняли 6 очков за нарушение финансового регламента АПЛ. Команда Шона Дайча занимает 16-е место, находясь в четырех очках от зоны вылета.