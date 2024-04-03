ВИДЕО. Динамо показало, как Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся на поле в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1) и отметился результативным ударом.

Для Андрея это был первый матч с октября 2023 года. Вингер восстанавливался от травмы.

В матче с полтавчанами Ярмоленко забил 104-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Жуниора Мораеса, он вышел на 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

Киевское «Динамо» опубликовало небольшой ролик, на котором показаны последние приготовления Ярмоленко к выходу на замену в матче с «Ворсклой».