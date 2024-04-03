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  4. ВИДЕО. Динамо показало, как Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 09:39 |
46
0

ВИДЕО. Динамо показало, как Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил

Для Андрея это был первый матч с октября 2023 года

03 апреля 2024, 09:39 |
46
0
ВИДЕО. Динамо показало, как Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся на поле в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1) и отметился результативным ударом.

Для Андрея это был первый матч с октября 2023 года. Вингер восстанавливался от травмы.

В матче с полтавчанами Ярмоленко забил 104-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Жуниора Мораеса, он вышел на 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

Киевское «Динамо» опубликовало небольшой ролик, на котором показаны последние приготовления Ярмоленко к выходу на замену в матче с «Ворсклой».

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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