Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану РОНАЛДУ – о втором хет-трике подряд: «Не сбавляем оборотов!»
Саудовская Аравия
03 апреля 2024, 08:45 |
528
0

Криштиану РОНАЛДУ – о втором хет-трике подряд: «Не сбавляем оборотов!»

Звездный португалец мчит к бомбардирскому рекорду чемпионата

03 апреля 2024, 08:45 |
528
0
Криштиану РОНАЛДУ – о втором хет-трике подряд: «Не сбавляем оборотов!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде разгромил команду «Абха» со счетом 8:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду за первый тайм сделал хет-трик и отдал две голевых передачи. В перерыве он был заменен.

«Мы не сбавляем оборотов!», – написал Роналду а инстаграме после победы.

Отметим, что для Криштиану это второй хет-трик подряд. Ему осталось 5 результативных действий до рекорда чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» сыграет еще 8 матчей.

По теме:
Абха – Аль-Наср – 0:8. Хет-трик и два ассиста Роналду. Видео голов и обзор
Есть Роналду и Роналдо. Марсело собрал сборную из бывших партнеров
Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Роналду отгрузил 8 мячей сопернику
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик чемпионат Саудовской Аравии по футболу Абха
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?
Футбол | 03 апреля 2024, 07:25 0
Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?
Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?

Оцениваем карьерные перспективы португальца

Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Футбол | 02 апреля 2024, 12:00 0
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?

29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Футбол | 02.04.2024, 10:03
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02.04.2024, 13:40
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Байер – Фортуна Дюссельдорф. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Футбол | 03.04.2024, 06:44
Байер – Фортуна Дюссельдорф. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Байер – Фортуна Дюссельдорф. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
01.04.2024, 22:07 1
Теннис
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
01.04.2024, 10:08
Футбол
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
01.04.2024, 10:27 1
Футбол
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
01.04.2024, 15:47 4
Биатлон
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 5
Футбол
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
01.04.2024, 14:08 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем