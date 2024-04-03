Криштиану РОНАЛДУ – о втором хет-трике подряд: «Не сбавляем оборотов!»

2 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде разгромил команду «Абха» со счетом 8:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду за первый тайм сделал хет-трик и отдал две голевых передачи. В перерыве он был заменен.

«Мы не сбавляем оборотов!», – написал Роналду а инстаграме после победы.

Отметим, что для Криштиану это второй хет-трик подряд. Ему осталось 5 результативных действий до рекорда чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» сыграет еще 8 матчей.