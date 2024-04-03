02.04.2024 21:45 – FT 1 : 1
Англия03 апреля 2024, 06:05 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:21
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Бернли – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ
03 апреля 2024, 06:05 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:21
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Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.
В одном из матчей Бернли и Вулверхэмптон сыграли вничью со счетом 1:1.
АПЛ. 31-й тур, 2 апреля
Бернли – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Бруун Ларсен, 37 – Аит-Нури, 45+3.
Видео голов и обзор матча
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Бёрнли).
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