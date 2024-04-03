Бернли – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей Бернли и Вулверхэмптон сыграли вничью со счетом 1:1.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Бруун Ларсен, 37 – Аит-Нури, 45+3.

Видео голов и обзор матча