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Чемпионат Англии
Бёрнли
02.04.2024 21:45 – FT 1 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2024, 06:05 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:21
17
0

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ

03 апреля 2024, 06:05 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:21
17
0
Бернли – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей Бернли и Вулверхэмптон сыграли вничью со счетом 1:1.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Бруун Ларсен, 37 – Аит-Нури, 45+3.

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Бёрнли).
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Источник Sport.ua
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