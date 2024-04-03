02.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Англия03 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:14
56
0
Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1. Лесники и дачники. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ
03 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:14
56
0
Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.
В одном из матчей встретились лесники и дачники. «Ноттингем Форест» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.
АПЛ. 31-й тур, 2 апреля
Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1
Голы: Хадсон-Одои, 9, Вуд, 19, Гиббс-Уайт, 45+3 – Адарабиойо, 49.
Видео голов и обзор матча
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Фулхэм).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 апреля 2024, 00:08 9
Закарпатцам предлагают оплатить расходы
Футбол | 02 апреля 2024, 19:57 1
Серхио Сегура высказался об украинском вратаре
Футбол | 03.04.2024, 04:10
Футбол | 02.04.2024, 12:00
Футбол | 02.04.2024, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.04.2024, 07:01 1
01.04.2024, 07:01
02.04.2024, 07:17 4
01.04.2024, 07:51 17
01.04.2024, 07:21
01.04.2024, 20:00 12
01.04.2024, 10:08
02.04.2024, 00:35 1