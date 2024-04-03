Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1. Лесники и дачники. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:14
56
0

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1. Лесники и дачники. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ

03 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:14
56
0
Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1. Лесники и дачники. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей встретились лесники и дачники. «Ноттингем Форест» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1

Голы: Хадсон-Одои, 9, Вуд, 19, Гиббс-Уайт, 45+3 – Адарабиойо, 49.

Видео голов и обзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Фулхэм).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
По теме:
Брентфорд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Фулхэм Каллум Хадсон-Одои Крис Вуд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве
Футбол | 03 апреля 2024, 00:08 9
Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве
Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве

Закарпатцам предлагают оплатить расходы

Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Футбол | 02 апреля 2024, 19:57 1
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин

Серхио Сегура высказался об украинском вратаре

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Быстрый обмен уколами. Видео голов и обзор
Футбол | 03.04.2024, 04:10
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Быстрый обмен уколами. Видео голов и обзор
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Быстрый обмен уколами. Видео голов и обзор
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Футбол | 02.04.2024, 12:00
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02.04.2024, 13:40
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
02.04.2024, 07:17 4
Теннис
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
01.04.2024, 20:00 12
Футбол
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
01.04.2024, 10:08
Футбол
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем