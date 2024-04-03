Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1. Лесники и дачники. Видео голов и обзор

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей встретились лесники и дачники. «Ноттингем Форест» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1

Голы: Хадсон-Одои, 9, Вуд, 19, Гиббс-Уайт, 45+3 – Адарабиойо, 49.

Видео голов и обзор матча