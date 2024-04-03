Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке
В ответном поединке орлы сыграли вничью со Спортингом со счетом 2:2, а в первой игре проиграли 1:2
2 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг». Игра завершилась со счетом 2:2 (первый поединок – 1:2).
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.
За матч Анатолий, помимо двух пропущенных мячей, сделал 4 сейва, отдал 14 точных передач из 21 (67%), дважды вынес мяч и 34 раз коснулся мяча.
Лучшим игроком матча стал автор одного ассиста Виктор Дьекереш (8.2).
Оценки SofaScore за матч Бенфика – Спортинг – 2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» нацелился на Артема Довбика
Горняки могут в 20-й раз выйти в финал второго по значимости турнира страны, одесситы – в 4-й раз