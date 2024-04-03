Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке
Португалия
03 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:39
314
0

Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке

В ответном поединке орлы сыграли вничью со Спортингом со счетом 2:2, а в первой игре проиграли 1:2

03 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:39
314
0
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг». Игра завершилась со счетом 2:2 (первый поединок – 1:2).

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

За матч Анатолий, помимо двух пропущенных мячей, сделал 4 сейва, отдал 14 точных передач из 21 (67%), дважды вынес мяч и 34 раз коснулся мяча.

Лучшим игроком матча стал автор одного ассиста Виктор Дьекереш (8.2).

Оценки SofaScore за матч Бенфика – Спортинг – 2:2

По теме:
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
WhoScored высоко оценил игру Забарного в матче Борнмут – Кристал Пэлас
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
Виктор Дьекереш Анатолий Трубин оценки SofaScore Кубок португальской лиги по футболу Спортинг Лиссабон Бенфика Бенфика - Спортинг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Футбол | 02 апреля 2024, 10:03 4
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

«Атлетико» нацелился на Артема Довбика

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Футбол | 02 апреля 2024, 19:10 8
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины

Горняки могут в 20-й раз выйти в финал второго по значимости турнира страны, одесситы – в 4-й раз

Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.04.2024, 01:23
Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Футбол | 02.04.2024, 12:00
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
Теннис | 02.04.2024, 12:12
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 9
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 1
Футбол
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
01.04.2024, 14:08 102
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем