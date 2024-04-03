Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке

2 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг». Игра завершилась со счетом 2:2 (первый поединок – 1:2).

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

За матч Анатолий, помимо двух пропущенных мячей, сделал 4 сейва, отдал 14 точных передач из 21 (67%), дважды вынес мяч и 34 раз коснулся мяча.

Лучшим игроком матча стал автор одного ассиста Виктор Дьекереш (8.2).

Оценки SofaScore за матч Бенфика – Спортинг – 2:2