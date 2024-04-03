Известный тренер рассказал об атаках россии на спортивные объекты Днепра

В последнее время агрессор заметно увеличила периодичность, мощность и масштабность смертоносных ударов по Украине.

С самого начала весны от обстрелов кровожадных российских убийц изо дня в день страдают крупные города нашей страны – Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, достается и столице. Если до этого от ударов одержимого войнами врага страдали инфраструктурные объекты и жилые дома, то теперь рашисты бьют уже по спортивным объектам, как это сегодня было в Днепре. О них в комментарии Sport.ua рассказал бывший игрок «Днепра» 80-х годов Сергей Пучков.

– Как известно, сегодня были «прилеты» на тренировочную базу «Днепра-1» в Приднепровске. А еще пострадал известный в городе и Украине спортинтернат, в котором воспитывалось немало спортсменов и, в частности, футболистов. О нем мне рассказал один из тренеров. Воздушная атака была такой силы, что здание получило повреждения как снаружи, так и внутри. Спортивный зал, бассейн, учебные классы, актовый зал и другие помещения от мощных взрывов остались без окон, не обошлось и без других разрушений разного характера. К счастью, преподаватели спортинтерната и их подопечные успели оперативно переместиться в укрытие, поэтому жертв удалось избежать. Очень горько на душе от того, что творят в моей родной Украине изверги из рф. За все убийства, увечья наших людей, как и за разбитые и сожженные города и села прощение врагу не будет никогда.

В разные годы Днепропетровский спортинтернат был заведением, давшим путевку в профессиональный спорт для многих футболистов. Среди них такие известные мастера как Виктор Скрипник, Степан Беца, Геннадий Жилкин, Дмитрий Михайленко, Сергей Коновалов, Евгений Похлебаев, Юрий Петров, Сергей Задорожный, Сергей Закарлюка, Максим Ромащенко, Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Владислав Лупашко и другие.

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